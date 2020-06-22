في أقل من شهرين... ممثلة مصرية ناجحة أخرى تعلن اعتزال التمثيل

قالت الممثلة المصرية، داليا إبراهيم، اليوم الاثنين، إنها قررت اعتزال التمثيل.

وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".

وداليا إبراهيم من مواليد 1974، ومن أشهر مسلسلاتها التلفزيونية "الست أصيلة" و"الليل وآخره" و"كناريا وشركاه" و"يوميات ونيس" و"الحسن البصري" و"بوابة الحلواني" و"أهالينا"، و"جراب حواء" الذي كان آخر أعمالها الفنية من إنتاج 2016.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها "قشر البندق" و"القتل اللذيذ" و"مبروك وبلبل" و"شباب رايح جاي" و"كلمني شكرا" للمخرج خالد يوسف.

لم تكشف داليا إبراهيم عن سبب اعتزالها الفن، بعد تقديمها العديد من الأدوار الناجحة في بعض الأعمال مثل مسلسلات "يوميات ونيس" و"عفريت القرش" و"الليل وآخره"، و"بوابة الحلواني" و"أهالينا"، بالإضافة إلى فيلم "كلمني شكرًا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكان آخر أعمالها مسلسل "جراب حوا". pic.twitter.com/xvjrK36VRJ — مجلة هي (@hiamag) June 22, 2020

ويأتي اعتزال داليا إبراهيم بعد مرور أقل من شهرين من اعتزال ممثلة مصرية أخرى هي نهى عابدين التي اعتزلت الفن في 4 مايو/ أيار.

في شهر رمضان المنقضي، صدمت نهى عابدين جمهورها بخبر اعتزالها التمثيل بشكل نهائي رغم نجاحها في عدد من الأدوار التي قدمتها على مدار مشوارها القصير، وكتبت: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي". pic.twitter.com/MG7XzzQQQJ — مجلة هي (@hiamag) June 22, 2020

يذكر أن نهى عابدين، توصف بأنها ممثلة ناجحة، لمشاركتها المتميزة في عدد من الأعمال، مثل مسلسلي "ونوس" و"حلاوة الدنيا" وفيلم "الكنز" ومسلسلات "طلعت روحي" و"قابيل" و"لدينا أقوال أخرى".

وكانت آخر مشاركات نهى عابدين في موسم دراما رمضان الحالي، مشاركتها المتميزة في مسلسلي "ليالينا 80" و"2 في الصندوق".