نجم "مسرح مصر" يحسم الجدل حول سبب وفاة رضيعه

حسم نجم "مسرح مصر" الممثل المصري محمد أسامة الشهير "أوس أوس"، الجدل المثار حول سبب وفاة رضيعه ذو الثلاثة أشهر، الذي توفي صباح اليوم الاثنين.

وكتب في أول تعليق رسمي منه على وفاة رضيعه علي: "إن لله وإن إليه راجعون.. الله يرحمك يا علي يا حبيبي، ماتتعزش على اللي خلقك".

وتابع ليؤكد: "الوفاة طبيعية كان نايم وزي الفل.. ربنا يصبرنا على فراقك". وذلك بعد تداول أنباء أن رضيع الفنان توفي إثر سقوطه على الأرض.

View this post on Instagram A post shared by Mohammed Usama Osos (@osossssssss) on Jun 22, 2020 at 7:54am PDT

تابع محمد أسامة (أوس أوس): "أنا آسف جدا مش قادر أرد على رسايل ولا مكالمات، ربنا يخليكم ولو بتحبوني من قلبكم بجد؛ دعواتكم لرويدا مراتي ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه وتبقى كويسة بإذن الله، ويبارك لنا ويحفظ لنا عمر بإذن الله، وقدر الله وما شاء فعل".

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان علي وهو الابن الثاني لأوس أوس، وعلى رأسهم أشرف عبد الباقي، وأشرف زكي، ومحمد عادل إمام، وأحمد فهمي، وسليمان عيد.

وكان أوس أوس، نجم "مسرح مصر"، احتفل مؤخراً بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجهاً له رسالة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، جاء فيها: "ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويا رب أشوفك أنت وأخوك علي أحسن ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي".

وشارك "أوس أوس" في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغني، بجانب بيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم وانتصار.