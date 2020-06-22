نجم "مسرح مصر" يحسم الجدل حول سبب وفاة رضيعه

وكتب في أول تعليق رسمي منه على وفاة رضيعه علي: "إن لله وإن إليه راجعون.. الله يرحمك يا علي يا حبيبي، ماتتعزش على اللي خلقك".
وتابع ليؤكد: "الوفاة طبيعية كان نايم وزي الفل.. ربنا يصبرنا على فراقك". وذلك بعد تداول أنباء أن رضيع الفنان توفي إثر سقوطه على الأرض.
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تابع محمد أسامة (أوس أوس): "أنا آسف جدا مش قادر أرد على رسايل ولا مكالمات، ربنا يخليكم ولو بتحبوني من قلبكم بجد؛ دعواتكم لرويدا مراتي ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه وتبقى كويسة بإذن الله، ويبارك لنا ويحفظ لنا عمر بإذن الله، وقدر الله وما شاء فعل".
وكان أوس أوس، نجم "مسرح مصر"، احتفل مؤخراً بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجهاً له رسالة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، جاء فيها: "ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويا رب أشوفك أنت وأخوك علي أحسن ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي".
وشارك "أوس أوس" في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغني، بجانب بيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم وانتصار.
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