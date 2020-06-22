تحذير من 9 أنواع مطهرات تسمم الجسد عند امتصاص الجلد لها

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من استخدام مطهرات يد معينة يمكن أن تكون سامة عند امتصاص الجلد لها.

وأعلنت الإدارة عن 9 أنواع مطهرات يحتمل احتوائها على الميثانول، وهي:

مطهر لليدين بالكامل NDC: 74589-002-01

معقم اليدين Esk Biochem NDC: 74589-007-01

معقم يدين متطور 75% كحول NDC: 74589-008-04 CleanCare NoGerm

معقم يد جل Lavar 70 NDC: 74589-006-01

معقم اليدين الجل الجيد للجراثيم NDC: 74589-010-10

معقم يدين متقدم 80% كحول NDC: 74589-005-03 CleanCare NoGerm

معقم يدين متطور %٪ كحول NDC: 74589-009-01 CleanCare NoGerm

معقم يدين متقدم 80% كحول NDC: 74589-003-01 CleanCare NoGerm

معقم اليدين المتقدم من NDC: 74589-001-01 Saniderm

وشددت الإدارة على أن الميثانول ليس من المقبول تواجده في مطهرات اليد، مع ضرورة بحث المستهلكين الذين تعرضوا لمطهر اليدين المحتوي على الميثانول عن علاج فوري لعكس الآثار المحتملة للتسمم بالميثانول.

وأضحت الإدارة أن التعرض للتسمم بالميثانول يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والتقيؤ والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والغيبوبة وتلف الجهاز العصبي والوفاة.

وتوصي الوكالة بإزالة هذه المنتجات ووضعها في حاويات نفايات خطرة وعدم تفريغها في البالوعات.