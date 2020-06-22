مصر... السجن 7 سنوات للاعب كرة قدم هدد بفضح فتاة

وبحسب ما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، ترجع وقائع القضية إلى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي حيث تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية بلاغا من فتاة (19 عاما) من مدينة بلبيس تتهم فيه لاعب كرة قدم (22 عاما) بالتعدي على حياتها الخاصة.

وأنشأ اللاعب حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور خادشة للحياء وتهديدها بمحادثات بينهما ومحاولة ابتزازها .

وأكدت التحريات أن اللاعب يقيم بمدينة بلبيس.

وتم القبض على الجاني وإحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات لتصدر حكمها.