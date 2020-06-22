فنان كويتي يكشف عن مفاجأة بشأن حالته الصحية

قال الفنان الكويتي أحمد الجوهر إن حالته الصحية مستقرة بعد نقله إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن الجوهر قوله: "الحمد لله أنا بخير وحالتي الصحية مستقرة حاليا بعد ما اتضح من الأشعة التي أجروها لي أطباء المستشفى تعرضي لجلطة ووجود تجمع الماء على الرئة، والحمد لله على كل حال، والطاقم الطبي في مستشفى مبارك لم يقصر معي بشيء ولا أحتاج سوى دعواتكم الطيبة بالشفاء".

وكشف الجوهر عن مفاجأة بأنه متواجد في المستشفى منذ أسبوع، وقال: "أنا متواجد بالمستشفى منذ أسبوع تقريبا وما حبيت أبلغ اي أحد عن الوعكة الصحية بسبب الأوضاع الحالية وأزمة كورونا".

وتابع: "كما قلت أنا لا أريد سوى الدعاء بأن يمن الله علي بالشفاء والله لا يريكم أي مكروه".

وأحمد جوهر من أبرز نجوم الأعمال التراثية في الكويت، وقدم العديد من الأعمال من بينها: "طش ورش، دلق سهيل، العضب، سموم المعزب"، كما شارك في مسرحية "سيف العرب" مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا.