قرار جديد من هيئة الترفيه السعودية

وبحسب تغريدة نُشرت في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قررت الهيئة، منع كبار السن والأطفال من حضور الفعاليات الترفيهية ودخول مدن الملاهي ومراكز الترفيه للحفاظ على سلامتهم.

منع كبار السن والأطفال من حضور الفعاليات الترفيهية ودخول مدن الملاهي والمراكز الترفيهية من أجل المحافظة على سلامتهم وصحتهم ❤️🌟👍🏼#نعود_بحذر#عودة_الأنشطة_الترفيهية pic.twitter.com/yGoAKIhK3I — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 22, 2020

​وبحسب التغريدة "حفاظا على سلامتهم يفضل عدم الحضور لكبار السن (65 وأكثر) ومن لديه أمراض مزمنة. يمنع حضور الأطفال (15 سنة وأقل) إلا في حال كانت الفعالية مخصصة للأطفال فقط".

وبحسب موقع "عاجل" السعودي نصحت الهيئة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الحضور لأماكن التجمّعات الترفيهية، وأكدت أن "الالتزام بتعليمات التباعد الجسدي، والإرشادات الاحترازية؛ يضمن سلامكم وسعادتكم في الفعاليات الترفيهية".