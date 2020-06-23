الأكثر حظا...أمريكي يفوز باليانصيب مرتين في أقل من 3 سنوات

وصف موقع اليانصيب في مقاطعة مونرو في ولاية ميشيغان، بأن صاحب الخمسين عاما، مارك كلارك، ربما يعتبر الأكثر نجاحا وحظا في المقاطعة بعد فوزه بأربعة ملايين دولار مرتين خلال ثلاث سنوات.

الأمريكي كلارك وفي أقل من 3 سنوات فاز بجائزة الـ 4 ملايين للمرة الثانية. فبعد العام 2017، عاد ليربح هذه الجائزة، وبنفس الطريقة من خلال شرائه للبطاقة الرابحة من أحد المحال المحلية.

الموقع نقل كلمات كلارك على صفحته والتي قال فيها: "لا تعتقد أنك ستربح عدة ملايين من مرة واحدة، وأكثر من ذلك لا تعتقد أن هذا يمكن أن يحدث مرتين. من الصعب التعبير عما أشعر به".

وحول فوزه بالجائزة للمرة الثانية، قال كلارك بأن ذلك يعود لعملة معدنية كان والده الراحل قبل 10 سنوات قد أعطاها له.

حيث قمت بكشف الأرقام الموجودة على البطاقة باستخدام هذه العملة والتي جلبت لي الحظ، بعدما فقدتها لفترة طويلة لأسباب صحية.

وقال كلارك إنه بعد الفوز الأول ترك عمله وذهب لممارسة الصيد مع والده، وهو يخطط الآن "لمواصلة الصيد وقضاء بعض الوقت مع ابنه وعائلته".

وأضاف كلارك: "كان لدي الكثير من التقلبات في حياتي، ولكن الآن كل شيء على ما يرام".