دب يهاجم سيارة لإنقاذ ابنه...فيديو

نتيجة الحادث، لم يصب السائق ولا الحيوانات.

هاجم الدب السيارة على الطريق السريع بين خاباروفسك وكومسومولسك نا آمور الروسية. نشر السائق الفيديو مؤخرا، على الرغم من أنه تم تصوير الفيديو في عام 2018.

يظهر في الفيديو كيف تسير السيارة على طول الطريق السريع ليلاً. فجأة، يسمع السائق صوت على الطريق ويبطئ. ويظهر في الفيديو أنثى دب، مع ابنها.

أولاً، تهاجم الدب الأم غطاء محرك السيارة، وبعد ذلك يظهر الدب الصغير خلفها ويختبآن. ويستمر السائق، كما لو لم يحدث شيء ، في التحرك.

نتيجة الحادث، لم يصب السائق ولا الحيوانات. تلقت السيارة أضرارا خارجية طفيفة.