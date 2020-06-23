غوغل يحتفي بذكرى "رائدة تحرير المرأة" في مصر... صورة

يمثل اليوم 23 يونيو/حزيران، ذكرى ميلاد هدى شعراوي، الملقبة برائدة الحركة النسائية في مصر، وتقديرا لها قام محرك البحث غوغل بهذه الذكرى.

ووضع الموقع صورة الواجهة الرئيسية وهي لوحة مرسومة تجمع عددا من النساء ينتمين لبيئات مختلفة، يعبرن عن خوض هدى شعراوي كفاحا مشهودا لتحرير المرأة، ومنع حرمانها من التعليم والرياضة والفنون.

يحتفل شعار Google اليوم بالذكرى الـ ١٤١ لميلاد واحدة من أبرز الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر الناشطة والصحفية هدى شعراوي! https://t.co/a3DOzXmISv pic.twitter.com/WYYSoJHZCW — GoogleArabia (@GoogleArabia) June 23, 2020

وولدت نور الهدى محمد سلطان الشعراوي، في مدينة المنيا في صعيد مصر في 23 يونيو 1879، وهي تنتمي إلى أول جيل من الناشطات المصريات الآتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف العشرين.

وخاضت الشعراوي معارك عدة في سبيل تحرير المرأة، حيث دعت مرارا إلى حياة أكثر انفتاحا للمرأة تتجاوز نطاق الأسرة، ودافعت عن حقها في العمل والتعليم.