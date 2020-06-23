لا ينبغي على الأم مسحه... 5 فوائد للعاب الطفل

تسارع الأم بمسح اللعاب الذي يسيل من فم طفلها رغبة في الحفاظ على نظافته، لكنها لا تدرك أن لهذا اللعاب فوائد كثيرة.

وبحسب ما قاله الدكتور محمد أبو داوود، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة، لقناة "السومرية"، تأتي فوائد اللعاب على النحو التالي.

يفيد اللعاب في طرد الميكروبات والجراثيم من فم وحلق المولود.

يسهل اللعاب من بلع الطعام عندما يتم إدخال الطعام الصلب للرضيع.

يدل اللعاب على تطور الجهاز الهضمي للمولود.

اللعاب يكون مؤشرا على أن المولود قد أصبح مستعدا للتسنين.

يبدأ اللعاب في الزيادة مع الشهر الثالث من عمر المولود، ولذلك يجب ألا تنزعج الأم من زيادته لأنه يدل على النمو السليم لطفلها.