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    الإعلامية المصرية ريهام سعيد

    بعد وصفها بـ"حربوقة"... ريهام سعيد تقاضي شقيق ياسمين عبد العزيز

    © Photo / Facebook/ RehamSaeedOfficial
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    تقدمت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، ببلاغ ضد الممثل وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، اتهمته فيه بالسب والقذف والتهديد.

    وذكر شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد في البلاغ الذي تقدم به للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، ويحمل رقم 81 لسنة 2020 عرائض محامي عام جنوب، أن "المشكو في حقه أذاع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرّض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها كإنسانة وإعلامية شهيرة"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

    الإعلامية المصرية ريهام سعيد
    © Photo / Facebook/ RehamSaeedOfficial
    ريهام سعيد تدافع عن نفسها بعد وقف مذيعات عن العمل... فيديو
    وأشار إلى أنه في بداية الفيديو وصف ريهام سعيد بـ"الحربوقة"، واستخدم عبارة "عايزة إيه يا بجحة؟"، وذلك بتعبيرات وجهه التي تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير.

    وتابع محامي ريهام سعيد في البلاغ أن وائل عبد العزيز هدد موكلته في نهاية الفيديو قائلا لها: "مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك".

    ولفت المحامي شعبان سعيد في بلاغه، إلى أن المشكو في حقه تعرّض لموكلته وسمعتها، وتناولت عدد من المواقع الإخبارية ذلك الفيديو، ما يتوافر معه ركن العلانية، كما قدم المحامي للنيابة العامة أسطوانة مدمجة عليها الفيديو، فضلا عن صور من المواقع الإخبارية التي تناولت أخبار الهجوم على موكلته.

    وطالب محامي ريهام سعيد في ختام بلاغه بالتحقيق في الواقعة وإحالة الممثل وائل عبد العزيز للمحاكمة الجنائية.

    ويأتي هجوم وائل عبد العزيز على ريهام سعيد بعد أن نصحته الأخيرة بعدم الخوض في حياة شقيقته ياسمين عبد العزيز واحترام خصوصياتها، بعد تداول أنباء في الأشهر الماضية عن علاقة تربطها بالممثل أحمد العوضي، واعتبرت أن ذلك لا يتماشى مع العادات والتقاليد.

    وكان الممثل وائل عبد العزيز قدم اعتذارا لجميع الفنانين في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الأوضاع الأخيرة التي مر بها والتي جعلته "عصبيا".

    وقدم الفنان المصري في منشور له على حسابه الرسمي في "فيسبوك" اعتذارا لجميع الفنانين جاء فيه "أريد أن أعتذر لأصحابي في المهنة، إذا صدر مني شيء غريب وجديد عليّ تجاههم. اعذروني فلا أحد يعلم كم المشاكل التي أنا فيها منذ سنتين. وللأسف جعلتني عصبياً جدا".

    وأضاف: "آسف مرة ثانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول".

    ووجه الفنان المصري في وقت سابق انتقادات حادة لأخته الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، على خلفية علاقتها بالفنان أحمد العوضي، قبل أن يعلنا الزواج بشكل رسمي في وقت سابق.

    انظر أيضا:

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    أخبار مشاهير, مشاهير, منوعات, فنانين, ريهام سعيد
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