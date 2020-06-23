تأجيل موعد حفل "غولدن غلوب" 2021 بسبب كورونا

أعلن منظمو حفل "غولدن غلوب" للعام المقبل 2021، أمس الاثنين، عن تأجيل موعد إقامته بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقالوا إن الحفل سيقام، في 28 فبراير/ شباط المقبل، في حين كانت تنظم عادة خلال شهر يناير/ كانون الثاني، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

وأوضحت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية "إتش إف بي إيه"، منظمة هذا الاحتفال، أنه سيتم تحديد معايير أهلية الأفلام للمنافسة خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تنظم حفل توزيع جوائز أوسكار أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها خففت من قواعدها للسماح للمزيد من الأفلام الدخول في المنافسة خصوصا تلك التي أصدرت على منصات البث التدفقي مباشرة في المنافسة.

كما مددت فترة إصدار الأفلام المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى 28 فبراير 2021.

ولا تزال معظم دور السينما الأمريكية مغلقة، كما أوقفت عمليات التصوير في لوس أنجلوس وفي أماكن أخرى في العالم، خوفا من وباء (كوفيد-19).

كذلك، قرر منظمو "بافتا" وهي جوائز السينما البريطانية التي تمنح عموما قبل فترة وجيزة من حفل الأوسكار، تأجيل الحدث إلى 11 نيسان/ أبريل 2021.