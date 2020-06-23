أوبرا برشلونة تعود لمزاولة نشاطها بحفل غير اعتيادي... الجمهور آلاف من النباتات... فيديو

أعادت دار أوبرا ليسيو في برشلونة فتح أبوابها، أمس الاثنين، للمرة الأولى بعد إغلاق استمر أكثر من 3 أشهر، وذلك بإقامة حفل موسيقي غير اعتيادي ضيوفه آلاف النباتات.

وأوضح منظمو الحفل أن الغرض من فكرة جلوس 2300 نبته على مقاعد المشاهدين في المسرح هو الإشارة إلى "سخافة الحالة البشرية في عصر فيروس "كورونا" المستجد، الذي حرم الناس من موقعهم كمتفرجين"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المنتج التنفيذي للحفل، أوجينيو أمبوديو، على خشبة المسرح في بروفة ما قبل الحفل: "تقدمت الطبيعة لاحتلال المساحات التي انتزعناها منها".

وتابع على المسرح الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ19 وهو أحد أكبر دور الأوبرا في أوروبا: "هل يمكننا توسيع تعاطفنا؟ دعونا نبدأ بالفن والموسيقى في مسرح رائع بدعوة الطبيعة".

وبعد إذاعة الحفل الذي تم بثه مباشرة على الهواء، تم التبرع بـ 2292 نبتة التي حضرت الحفل للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت إسبانيا الأحد إنهائها حالة الطوارئ التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وحدود إسبانيا مفتوحة حاليا أمام جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال إضافة للدول الأعضاء في منطقة شنجن من خارج التكتل وبريطانيا أيضا. وتلك الخطوة كانت مطلوبة بشدة لدعم قطاع السياحة الذي يمثل أكثر من 12 بالمئة من اقتصاد البلاد.

وقالت إسبانيا، السبت، إنها ستسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوما لدى عودتهم لبلادهم.

كما تسنى للإسبان اعتبارا من الأحد، التنقل بحرية في أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يزور كثيرون أصدقاءهم وأقاربهم وبيوتهم الأخرى في مناطق غير التي يقطنون فيها. ومنذ 14 مارس/ آذار اضطر السكان للبقاء في الأقاليم التي هم فيها.

وسيخضع كل من يصلون إلى إسبانيا لفحص درجة حرارتهم وسيقدمون معلومات عن المناطق التي جاءوا منها وعن مكانهم في إسبانيا تحسبا للحاجة لتعقبهم فيما بعد.

وكانت إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا من جائحة (كوفيد-19)، إذ سجلت 28323 حالة وفاة و246.272 حالات إصابة حتى الآن.