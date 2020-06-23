كنت تعيش في أكذوبة... أشهر 6 خرافات عن اكتساب الإنسان للطاقة

كشفت عالمة الكيمياء الحيوية الأسترالية الشهيرة، الدكتورة ليبي ويفر، عن أكبر 6 خرافات متعلقة باكتساب الإنسان للطاقة.

1) أنا في حاجة إلى القهوة للتغلب على أعباء اليوم

هناك اعتقاد سائد بين العديد من العاملين في المكاتب المزدحمة بأن الحصول على جرعتهم من "الكافيين" في الصباح من خلال كوب قهوة هو أول ما يحتاجونه خلال يوم من الاجتماعات المتتالية.

ولكن تؤكد الدكتورة ليبي ويفر في مدونة عبر موقعها الإلكتروني إنه اعتقاد يرضي صاحبه، موضحة أن شرب القهوة غالبا ما يقود الناس إلى الشعور بأنهم بحاجة إلى "المزيد من الكافيين أو السكر لاستكمال باقي أحداث اليوم".

وكتبت عبر موقعها على الإنترنت: "في كثير من الأحيان، يصدم الناس من مقدار الطاقة التي يمتلكونها دون الاعتماد على الكافيين، وتتمتع أجسادنا بقدرة مذهلة على توليد طاقة استثنائية عندما تكون أنظمة الطاقة لدينا مدعومة بأنماط عيشنا لحياتنا".

وتوصي ويفر الذين يتناولون الكافيين بشكل دائم محاولة خفضهم الكمية إلى النصف كل أسبوع حتى الوصول إلى مستوى صفر من أجل اكتساب الطاقة بشكل طبيعي.

وترى أن أفضل بديل للقهوة هو تناول كوبا من الشاي العشبي.

2) لا أتناول الإفطار وأتجنبه

ترى الدكتورة ويفر ليبي أن عدم تناول وجبة الإفطار من المحتمل أن يؤدي بك إلى تناول طعام غير مفيد في منتصف اليوم.

وتنصح بتناول طعاما مغذيا على الإفطار للحفاظ على ثبات مستويات الطاقة طوال الصباح وتحسين الوظيفة المعرفية.

وتفسر ليبي تجنب العديدين لتناول وجبة الإفطار إلى تناول الطعام في وقت متأخر جدا من الليل.

3) إذا كانت مستويات الحديد لدي جيدة فليست هناك مشكلة في تغذيتي

تشير الدكتورة ليبي ويفر إلى أن الكثير من الناس يربطون التعب والإرهاق بنقص الحديد لديهم، وفي حين أن هذا صحيح إلا أن هناك أيضا مغذيات أخرى أساسية لتحقيق الصحة المثالية.

وقالت إنه بدون استهلاك ما يكفي من فيتامينات "ب"، فمن الممكن أن تكون المسارات المسؤولة عن تحويل الغذاء إلى طاقة غير فعالة، مما يجعلنا نشعر بالبطء والتعب".

ونصحت بتناول الكثير من اليود لتجنب نقص نشاط الغدة الدرقية.

وترى أن أفضل نظام غذائي هو نظام متنوع مليء بالكثير من النباتات والخضروات الورقية.

4) جرعة سريعة من السكر ستعزز من طاقتي

إذا كنت تشعر بالتعب فغالبا ما تلجأ إلى لوح من الشوكولاتة أو البسكويت كحل سريع لاكتساب الطاقة، ولكن المفاجأة أن الدكتورة ويفر تقول إنه ذلك سيؤدي بك حتما إلى الانهيار.

وتضيف: "إن تضمين المزيد من الدهون عالية الجودة من الأطعمة الكاملة سيوفر عادة طاقة أكثر استدامة ودائمة ويساعد على منع الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تنشأ عندما تنخفض طاقتنا".

وتقول إنه في سبيل الشعور بالامتلاء والشبع، فإنها تنصح بتناول المكسرات الخام والبذور وزيت الزيتون البكر الممتاز.

5) يمكنني مواصلة النوم لاحقا

يلجا بعض الأشخاص إلى الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر قليلا خلال الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع ثم يحاولون استكمال النوم مرة أخرى في وقت لاحق، ولكن ترى الدكتورة ليبي ويفر أننا نحتاج إلى ما بين 7 إلى 9 ساعات متواصلة من النوم كل ليلة، ولا يمكننا مواصلة النوم في وقت لاحق.

وتشير بعض الدراسات إلى أننا بحاجة إلى النوم 9 ساعات لكي تتمكن أجسامنا من الخضوع لجميع أعمال الإصلاح الحيوية الخاصة بها.

6) مشاهدة التلفزيون في الليل يساعدني على الاسترخاء

إذا كنت تعتقد أن مشاهدة التلفزيون ليلا سيجعلك أكثر استرخاء فمن المفيد أن تعرف أن العكس هو الصحيح.

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعطل إيقاعاتنا اليومية ويجعلنا نشعر باليقظة أكثر حتى لو كنا منهكين.

وتنصح ليبي ويفر أنه يجب عليك إيقاف تشغيل جميع الأجهزة قبل 90 دقيقة من نومك وقراءة كتاب أو مجلة بدلا من ذلك، من أجل أن يكون نومك أعمق وأطول.