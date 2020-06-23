بعد تعافيه تماما منه... ممثل مصري يكشف عن "محور الشفاء" من كورونا

أعلن الممثل المصري، مصطفى درويش، أمس الاثنين، تعافيه تماما من فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه مر بمرحلة صعبة جدا خلال رحلة العلاج، وتحديدا الأيام الرابع والخامس والسادس، لافتا إلى أنها كانت الأشد قسوة خلال فترة إصابته.

وأشار إلى أن العامل النفسي هو محور الشفاء، مؤكدا أن تواصل الناس معه من مختلف دول العالم أشعره بعدم الوحدة ورفع من روحه المعنوية.

وناشد مصطفى درويش من خلال البرنامج بدعم مرضى "كورونا" المستجد من خلال الاتصال بهم ومدهم بطاقة إيجابية.

واختتم تصريحاته قائلا: "مكالمة المريض من جبر الخواطر ويحدث فرقا كبيرا مع المريض".

وشارك مصطفى درويش في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وداعب الفنان آسر ياسين مصطفى درويش عقب شفائه من فيروس "كورونا"، من خلال مقطع مصور شاركه عبر خاصية "الستوريز" على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

وقال آسر ياسين لدرويش في الفيديو :"ألف ألف سلامة يا شبح العالم، طبعا ماحدش مبسوط خالص من اللي انت فيه شوية بعد ما سرقتنا كلنا، وأنا رايح أسرق خزنة دلؤتي أنا وعيالي، سلامتك يا درش".

View this post on Instagram حمدلله علي سلامتك يا درش @mostafa.darwish.official ☀️🌈🤩😍😘😀😉😜😻😽👍✌❤💜🧡💛💚💙💗💕💓❣💟💞💝✨🎇🎆🎈💖 A post shared by #The_Super_Stars_Fans (@the.super.stars.fans) on Jun 22, 2020 at 12:45pm PDT

ويشير آسر ياسين في رسالته إلى مصطفى درويش إلى أن شخصية الأخير في المسلسل سرقت ياسين وكل زملائه في عصابة النصب التي شكلوها، وهرب بعيدا دون إلقاء الشرطة القبض عليه.