يضم صورا نادرة ووثائق بخط اليد... إطلاق موقع رسمي للفنان أحمد زكي

تزامنا مع الإعلان عن مسلسل تلفزيوني يتناول سيرته الذاتية، تم إطلاق، أمس الاثنين، أول موقع إلكتروني رسمي عن الفنان المصري الراحل، أحمد زكي.

وأطلق الموقع "ahmedzakieg.com" المحامي بلال عبد الغني، وكيل رامي عز الدين بركات، وهو الوريث الشرعي ‏للممثل الراحل هيثم أحمد زكي، الابن الوحيد للفنان الراحل أحمد زكي.

ورامي عز الدين بركات هو الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، إذ تزوجت والدته الفنانة هالة فؤاد من عز الدين بركات بعد طلاقها من أحمد زكي.

ويضم الموقع الجديد صورا نادرة من مقتنيات الراحل أحمد زكي، التى ‏ورثها رامي بركات عن أخيه هيثم أحمد زكي، كما ‏يضم عددا من الأقسام، منها خطابات بخط اليد سواء من الجمهور ‏المحب لأحمد زكي أو الفنانين، ومنها رسائلهم خلال فترة مرضه فى ‏المستشفى .

ويحتوي الموقع على قسم للقاءات أحمد زكي الصحفية التى أجراها ‏مع صحف شهيرة، إلى جانب عدد من الوثائق ‏بخط يده، ووثائق تتعلق بعقود أفلامه وكواليس تصويرها.

كما يتيح الموقع لزواره الاطلاع على صور ناردة للراحل أحمد زكي ‏وزوجته الفنانة هالة فؤاد وابنه الراحل هيثم أحمد زكي من بداية ‏طفولته حتى شبابه.‏

وكان الفنان المصري، محمد رمضان، أعلن بدء تحضيراته لتجسيد شخصية أحمد زكي في مسلسل تلفزيوني يروي سيرته الذاتية، استعدادا لعرضه في شهر رمضان 2021.

ويتولى كتابة المسلسل السيناريست بشير الديك، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، بينما لم يتم الاستقرار بعد على مخرج له.

ووضع رامي بركات، الوريث الوحيد للممثل الراحل هيثم أحمد زكي، شروطا مبدئية للموافقة على تقديم مسلسل يروي سيرة الفنان الراحل أحمد زكي، ويمثل دور البطولة فيه الفنان محمد رمضان.

وقال رامي عز الدين بركات إنه على أتم استعداد لإبداء الموافقة المبدئية على المسلسل بعد مراجعة قانونية له، وبعد استحقاقه حق الأداء العلني، واعتباره الوريث الوحيد لهيثم.

كما اشترط رامي عز الدين بركات أن موافقته على المسلسل تتوقف على الصورة التي ستظهر بها شخصيته أخيه هيثم أحمد زكي في أحداثه.

لكن أبدى والد رامي، عز الدين بركات، رفضه التام لتقديم مسلسل عن أحمد زكي، وذلك بحجة أن زوجته هالة فؤاد اعتزلت الفن تماما وتحجبت، وكانت رغبتها عدم الظهور في أي عمل آخر، ولا بد من احترام تلك الرغبة.