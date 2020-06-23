احذر... حيلة ماكرة جديدة لابتزاز مستخدمي البريد الإلكتروني

مع تطور التقنيات الإلكترونية، يواصل مجرمو الفضاء السيبراني تطوير وسائلهم للاستيلاء على الأموال والبيانات الخاصة بمستخدمي شبكة المعلومات الدولية.

وفي هذا السياق حذر خبير متخصص في أمن المعلومات، من انتشار طريقة جديدة مؤخرًا، يحاول من خلالها القراصنة ابتزاز مستخدمي البريد الإلكتروني وإجبارهم على تحويل مبالغ مالية باستخدام النقود الافتراضية مثل "بتكوين".

وقال التقني سمير الجنيد في تصريحات لصحيفة "عاجل"، إن عمليات الابتزاز التي انتشرت مؤخرًا تتم عبر تأسيس مواقع إلكترونية وهمية، يطلب فيها المشغل من المستخدم فتح حساب كي يحصل على الخدمات المطلوبة.

هذه الخدمات تتنوع بحسب كل موقع، وربما تكون بيع متابعين وهميين لشبكات التواصل الاجتماعي، أو برامج إلكترونية مجانية، أو حتى الوصول لمواقع إباحية أو إخبارية.

وعند التسجيل لفتح حساب على الموقع الوهمي، يضطر المستخدم لتسليم عنوان وكلمة مرور البريد الإلكتروني. بعد عدة أيام يتلقى المستخدم رسالة من بريده الشخصي، تفيد بأنه تم تصويره عبر شاشة حاسوبه أو الجوال.

وأوضح الجنيد، أن القراصنة ربما أيضًا يخترقون الجهاز الخاص بالمستخدم ويحصلون على بيانات مثل قوائم الاتصال، وفي النهاية يطلبون منه إرسال مبلغ مالي باستخدام "بتكوين" وإلا سينشرون المقاطع ويبعثون بها إلى أصدقائه.