دراسة جديدة: أشعة الشمس تقتل فيروس كورونا في نصف ساعة فقط

رغم أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أكثر من مرة أن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن أشعة الشمس القوية تتسبب في انحلال فيروس كورونا خلال 30 دقيقة فقط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن الشمس تساعد في قتل الفيروس في الهواء ولكن بنسبة محددة.

وقال الباحثون في الدراسة إن " فيروس كورونا يموت بأشعة الشمس في فصل الصيف بنسبة 90 % بعد 6 دقائق فقط، أما عندما يتعرض للشمس في فصل الشتاء فإنه يموت بعد حوالي 20 دقيقة".

وأضاف البحثون أن "الموجة الحارة الذي يصدر عنها شمس حارقة تقتل الفيروس في الجو خلال نصف ساعة".

وأوضحوا أن "عند ضرب البلاد موجة حارة سوف يساعد على خفض إعداد المصابين بالفيروس، فعند عطس أحد الأشخاص ويصدر عنه بعض الرذاذ يمكن للشمس أن تقتله خلال 30 دقيقة".

وتابعوا "يتوقع الخبراء إنتهاء فيروس كورونا خلال فصل الصيف بنسبة كبيرة، ولاسيما في منتصف شهر سبتمبر حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبيرة، وسوف تساعد الشمس في هذا الشهر أن تقتل الفيروس في حوالي 20 دقيقة".

بينما أشاروا إلى أنه "في حالة استمرار الفيروس حتى الشتاء المقبل، فيمكن أن يصبح معلق في الهواء لحوالي 5 ساعات ويصل إلى عدة أيام".