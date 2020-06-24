الصحة المصرية تحسم الجدل بشأن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل بشأن ارتداء الكمامة أثناء الرياضة، خاصة بعد قرارت الحكومة المصرية بفتح النوادي الرياضة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة في بيات توعوي، اليوم الأربعاء، إنه "ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة ، لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة".

وأضافت أن "العرق يمكن أن يتسبب في ابتلال الكمامة بسرعة مما يؤدي إلى صعوبة التنفس، ويساعد على نمو الميكروبات".

ونصحت الوزارة بضرورة "اتخاد الإجراء الوقائي أثناء ممارسة الرياضة، وهو الابتعاد دائما عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر".

وكانت الحكومة المصرية قدأعلنت، أمس الثلاثاء، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران.

كما تقرر عودة وسائل النقل الجماعي للعمل من الرابعة صباحا وحتى منتصف الليل، مع عودة دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.