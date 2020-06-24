تزامنا مع التوجه العالمي... 12 نصيحة للتعايش مع فيروس كورونا

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بعض القرارت بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

قدم الدكتور هشام حتاته، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للتعايش مع الفيروس.

وجاءت النصائح الإثنى عشرة كالتالي...

ارتداء الكمامه في جميع الأماكن والمواصلات العامة.

عدم التهاون في التباعد الاجتماعي على الأقل متر ونصف المتر.

عدم السلام باليد أو التقبيل أو الأحضان.

غسيل اليد لمدة نصف دقيقة والاستحمام فور الوصول للمنزل.

عدم تناول الطعام والشراب في المطاعم والمقاهي إلا بالأدوات التة تستخدم مرة واحدة.

غسيل الخضراوات والفاكهة جيدا.

ترك الأحذية بجوار باب المنزل وتطهيرها جيدا.

مراعاة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي عند مقابلة كبار السن.

مراعاة تطهير الأيدي بالكحول بعد ملامسة مقابض الأبواب وأزرار المصاعد.

مراعاة استخدام المناديل الورقية عند العطس.

التأكد من اتباع خطوات التطهير عند زيارة أي طبيب.

تناول الفيتامينات والطعام الصحي لتقوية المناعة.