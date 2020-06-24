تسجيل
16:59 GMT24 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طعام صحي

    5 أطعمة تحميك من عدوى صيفية "محرجة" للرجال

    © Photo / silviarita
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/54/1042815442_0:101:1920:1181_1200x675_80_0_0_831b09e95725f73181e21b599b7ff9a5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202006241045814051-5-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/

    يتزامن ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف مع الإصابة بواحد من أشهر الأمراض الصيفية وأكثرها إحراجا للرجال.

    وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن فصل الصيف يتزامن دوما عند الرجال مع إصابتهم بعدوى المسالك البولية المعروفة باسم التهاب المسالك البولية والناتجة عن ميكروبات وبكتيريا وقد ينجم أيضا عن بعض الفطريات والفيروسات في حالات نادرة.

    ولا تصيب تلك العدوى الرجال فقط، بل هي الأكثر إحراجا لهم، خاصة إذا كانت في المثانة لما تسببه من ألم شديد.

    يمكن أن تحدث عدوى المسالك البولية إذا اتصلت بمسببات الأمراض، يمكن أن يحدث هذا في أي مكان إذا لم يتم اتباع النظافة المناسبة، أو عند استخدام المراحيض العامة.

    ويقدم الموقع مجموعة من الأطعمة التي يساعد تضمينها في نظامك الغذائي على تقليل الإصابة بعدوى المسالك البولية.

    مائدة طعام
    © Photo / stevepb
    5 أطعمة يمكنها أن تحمي الرجال من أمراض "ذكورية" قاتلة

    وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

    1- الماء:

    شرب الماء مهم للغاية للحفاظ على صحة الجهاز البولي.

    يساعد على التخلص من السموم ومسببات الأمراض، ويمكن أن يساعد في الوقاية من التهاب المسالك البولية وعلاجه.

    تأكد من شرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء في اليوم لمنع وعلاج عدوى المسالك البولية.

    2- عصير التوت البري:

    تشير الأبحاث إلى أن عصير التوت البري لا يمكنه علاج التهاب المسالك البولية، إلا أنه قد يساعد في الوقاية منه.

    يحتوي التوت البري على مركبات معينة تساعد في منع البكتيريا المسببة للمرض من الالتصاق بخلايا العائل، ما يمنع العدوى.

    3- الشوكولاتة الداكنة:

    تُعرف الشوكولاتة الداكنة بفوائدها عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وآلام الدورة الشهرية، وتحسين الصحة الإنجابية. الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل خطر العدوى.

    4- اللبن الرائب أو الزبادي:

    الزبادي أو اللبن الرائب غني بالبكتيريا الجيدة، ما يساعد على محاربة البكتيريا السيئة في الأمعاء والجسم.

    يمكن أن يساعد تناول بكتيريا البروبيوتيك في الوقاية والعلاج الفعال من عدوى المسالك البولية.

    5- الفواكه والخضروات:

    من المؤكد أن نظامًا غذائيًا متوازنًا يتضمن كميات من الفاكهة والخضروات يحافظ على صحتك ويمنع حدوث حالات مثل التهاب المسالك البولية.

    قم بتضمين الخضروات الخضراء مثل السبانخ، والقرع، والفواكه مثل البرتقال والكيوي والمانجو والموز وغيرها في نظامك الغذائي. تزود هذه الأطعمة جسمك بالتغذية التي يحتاجها ويمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة، ومنع مثل هذه الحالات.

    انظر أيضا:

    أطعمة يساعد تناولها بتخفيف التوتر والإجهاد
    5 أطعمة يمكنها أن تحمي الرجال من أمراض "ذكورية" قاتلة
    5 أطعمة صحية تقلل الإجهاد وبديل مثالي للوجبات السريعة
    "قد تكون مميتة"... أطعمة يمنع تناولها مع الموز
    7 أطعمة غنية بالبوتاسيوم مفيدة جدا لمرضى الضغط المرتفع
    أطعمة ومشروبات صديقة للدايت تساعدك على فقدان الوزن
    الكلمات الدلالية:
    الصحة, صحة, طعام صحي, الطعام, إطعام, طعام, الأطعمة, أطعمة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    بحضور الأبطال...العرض العسكري الأسطوري الأول لعيد النصر في 1945
    ماكرون يقدم دليلا على موت عقل الناتو
    ماكرون يقدم دليلا على "موت عقل الناتو
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك