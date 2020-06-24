نفذها أفراد من عائلتها... جريمة شنيعة بحق طفلة بعمر 13 عاما تهز العالم العربي... صور

طالب مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي بالقصاص لصالح طفلة فلسطينية بعمر 13 عاما تعرضت لجريمة شنيعة من جانب أفراد من عائلتها.

وانتشر وسم حمل عنوان (نطالب بحق طفلة رام الله) بشكل واسع على "تويتر" وحصد الكثير من المشاركات والتعليقات، ووصل عدد التغريدات إلى حوالي 13 ألف تغريدة خلال أيام فقط.

وندد المغردون بالعنف الجنسي الذي تعرضت له الطفلة والأطفال بشكل عام، مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات بحق المجرمين.

واعتبر حساب يحمل اسم "الإعلام والتنمية للمرأة (TAM)" أن هذه الجريمة هي "انتهاك لحقوق الأطفال وأجسامهم سواء كانت على شكل تحرش، أو اغتصاب، أو اعتداء أو استغلال، وسواء كان ذلك متكررا أو لحظيا، ومع ازدياد هذه الظاهرة يكون أي طفل أو طفلة تحت تهديد خطر حقيقي جسدي".

العنف الجنسي ضد الاطفال هو انتهاك لحقوق الأطفال واجسامهم سواء كانت على شكل تحرش، أو إغتصاب، أو إعتداء أو إستغلال، وسواء كان ذلك متكررا أو لحظيا، ومع ازدياد هذه الظاهرة يكون أي طفل أو طفلة تحت تهديد خطر حقيقي جسدي.#نطالب_بحق_طفلة_رام_الله #فلسطين #طفلة_رام_الله — Women Media and Development (TAM) (@WomenTam) June 24, 2020

واعتبر آخرون أن الطفلة تعرضت لهذه الجريمة من الأشخاص الذين كان من المفترض أن يحموها من الأذى، رافضين أي محاولة للتكتم عن القضية.

What a disgusting world we live in, a 12 year old little girl was raped by her father, brother, and their friend! The people that she was supposed to feel SAFE with them! Her childhood is ruined because of these monsters! WE DEMAND THEIR EXECUTION! #نطالب_بحق_طفلة_رام_اللهpic.twitter.com/MOiAQdyDKb — ليلى اللوزي 🎓 (@leilalouzi97) June 23, 2020

وكان النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أصدر قبل أيام قرارا بالتحفظ وعدم نشر أي أخبار تتعلق بقضية تعرض طفلة للاغتصاب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

طفلة فلسطينية عمرها 12 عام تعرضت للاغتصاب من والدها وشقيقها وشخص ثالث معهم، الاشخاص الي المفروض يحموها ويكونوا سندها استغلوا جسدها واغتصبوها!!



احنا بنطالب بعقوبة مشددة على المغتصبين جميعاً ونرفض محاولات التكتم عن القضية بحجة ان المغتصبين من اهلها.#نطالب_بحق_طفلة_رام_الله pic.twitter.com/oNWl2SfRDE — Yazan Shawish (@yazanshawish2) June 23, 2020

ودعا النائب العام لعدم تداول أي تفاصيل أو معلومات أو أسماء من أجل الحفاظ على مصلحة الطفلة وسرية التحقيقات، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#نطالب_بحق_طفلة_رام_الله

أبشع قضية شفتها بحياتي حصلت اليوم في فلسطين ..

طفلة عمرها 12 سنة أغتصبها أبوها وأخوها وشخص ثالث يقال أنه أبن مسؤول واللي زاد الطين بله النيابة العامة في رام الله تكتم على الموضوع وتجبر الفلسطينيين على الصمت !!

( هذي آخر درجة في السفالة والوقاحة ) pic.twitter.com/UaLSJU3Pep — ناصر السهلي (@nsnr__5) June 23, 2020

وأشارت النيابة العامة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة، واتخاذ الإجراءالت القانونية اللازمة بحق المتهمين الثلاثة، التي لم تحدد هوياتهم، مؤكدة أنها ستلاحق أي شخص يثبت تورطه بهذه الجريمة الشنيعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.