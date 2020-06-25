شعوب تتناول الخبز لعلاج الخوف

هز زلزال قوي مكسيكو سيتي وأجزاء أخرى من البلاد، ما أثار رعب بعض الناس في شوارع المدينة، لكن شابا من العامة وجد الخيار المثالي لعلاج قلقهم الشديد.

وتداول المستخدمون بشكل واسع لقطات لشاب وهو يوزع الخبز على الأشخاص الجالسين في حديقة عامة في منطقة بالقرب من وسط العاصمة المكسيكية.

Un aplauso para estos héroes que salieron a repartir bolillo hace rato acá en @LaRomaDF . Espero que todxs esten bien. Si estuvo bien pinche fuerte. #sismo pic.twitter.com/92br9M0rVm — C A R N A L D´ F U E G O (@Leansanen) June 23, 2020

يعتقد معظم المكسيكيين بشكل واسع، أن تناول الخبز يساعد الناس على التعافي من الصدمة. على وجه الخصوص، يقولون إن تناول خبز القمح أو التورتيا الباردة يخلص الإنسان من الشعور بالاضطراب.

وأوضح الطب التقليدي أن تناول هذه الأطعمة يساعد على تهدئة معدة الشخص، لأن الصدمات والشعور بالخوف يمكن أن تزيد من نشاط العصائر المعدية.

وقال الخبراء إن الخوف يمكن أن يسبب ردود فعل فسيولوجية مختلفة في جسم الإنسان، مثل الانفعال والأرق والحمى والإسهال والغثيان والارتباك المؤقت والاكتئاب.

وبرأي الخبراء فإن تناول بوليلو أو الخبز الفرنسي يخفف أعراض بعض أمراض المعدة لفترة من الوقت، فعصائر المعدة تنشغل في هضم الخبز على الفور.

كما يعتبر المكسيكيون أن أي طعام صلب منخفض الدهون والسكر يمكن أن يكون له نفس التأثير.