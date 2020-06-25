شعوب تتناول الخبز لعلاج الخوف

وتداول المستخدمون بشكل واسع لقطات لشاب وهو يوزع الخبز على الأشخاص الجالسين في حديقة عامة في منطقة بالقرب من وسط العاصمة المكسيكية.
Un aplauso para estos héroes que salieron a repartir bolillo hace rato acá en @LaRomaDF . Espero que todxs esten bien. Si estuvo bien pinche fuerte. #sismo pic.twitter.com/92br9M0rVm— C A R N A L D´ F U E G O (@Leansanen) June 23, 2020
يعتقد معظم المكسيكيين بشكل واسع، أن تناول الخبز يساعد الناس على التعافي من الصدمة. على وجه الخصوص، يقولون إن تناول خبز القمح أو التورتيا الباردة يخلص الإنسان من الشعور بالاضطراب.
وأوضح الطب التقليدي أن تناول هذه الأطعمة يساعد على تهدئة معدة الشخص، لأن الصدمات والشعور بالخوف يمكن أن تزيد من نشاط العصائر المعدية.
Pan pa'l susto banda, pan pa'l susto. ¡LLEVELE LLEVELE#sismocdmx #sismos pic.twitter.com/Qah7S8imKI— 🐚SPOOKY LIZZO🐚 (@_spooky_lizzo_) June 23, 2020
وقال الخبراء إن الخوف يمكن أن يسبب ردود فعل فسيولوجية مختلفة في جسم الإنسان، مثل الانفعال والأرق والحمى والإسهال والغثيان والارتباك المؤقت والاكتئاب.
وبرأي الخبراء فإن تناول بوليلو أو الخبز الفرنسي يخفف أعراض بعض أمراض المعدة لفترة من الوقت، فعصائر المعدة تنشغل في هضم الخبز على الفور.
كما يعتبر المكسيكيون أن أي طعام صلب منخفض الدهون والسكر يمكن أن يكون له نفس التأثير.
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