قطة فضولية تخطف الأنظار أثناء تدريب بطلة الجمباز الروسية... فيديو

نشرت لاعبة الجمباز الروسية ألكسندرا سولداتوفا مقطع فيديو وهي تمارس بعض تمارين التمدد، وقد شاركتها قطتها التدريب.

وأظهرت لاعبة الجمباز الشابة البالغة من العمر 22 عامًا القدرة على تمديد الجسم بمرونة بالقرب من النافذة، لكن حيوانها الأليف خطف الأنظار وجذب آلاف المستخدمين منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها على الشاشة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21) 23 Июн 2020 в 6:01 PDT

وعلقت سولداتوفا عل مقطع الفيديو بحسابها على "إنستغرام" "أنا وقطتي (نظهر) من جديد".

الجدير ذكره أن ألكسندرا سولداتوفا حصلت على أربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم وفازت ثلاثة مرات في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية.