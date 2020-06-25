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    العسل والليمون

    ماذا يحدث لجسمك عند شرب العسل مع الماء بالليمون؟

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    يعد العسل غنيا بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات والفلافونويد، وتعد الكربوهيدرات (السكريات المكونة من الغلوكوز والفركتوز) المكون الأساسي الذي يعطي العسل مذاقه الحلو.

    أما الليمون فيحتوي على فيتاميني ج و سي، بالإضافة إلى كميات قليلة من فيتامين ب والبوتاسيوم. ويساعد الليمون في منع حصى الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل مكوناته حمض السيتريك والفلافونويد بحسب موقع ويب طب.

    كما يعتبر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الجسم من السرطان وأمراض القلب.

    وذكر الموقع فوائد عديدة لمزيج من العسل مع الماء الدافئ والليمون: 

    1. عمل الجهاز الهضمي

    شرب الماء الدافئ مع العسل والليمون في الصباح يحسن عمل الجهاز الهضمي، فالعسل يخفف من حموضة المعدة. كما يساعد على تنظيم عمل القولون. ويساهم العسل والليمون مع الماء الدافئ في تخليص القولون من الغازات المزعجة، ومشكلة الإمساك، فالمزيج يعمل على ترطيب الجسم وتليين الأمعاء وتنظيم حركتها.

    2. تخفيف السعال

    نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدام العسل كمنتج مضاد للسعال، فبينت دراسة أجريت عام 2007 أن العسل يقلل السعال أثناء النوم وخاصة عند الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

    مع التحذير بعدم إعطاء العسل للأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة.

    3. تخفيف الوزن

    يساعد الماء الدافئ مع العسل والليمون في تخفيف الوزن، فشرب الماء بكثرة خلال اليوم زيادةً على أنه يحافظ على رطوبة الجسم ونشاطه، فإنه يشعر المعدة بالامتلاء والشبع ويحفز عمليات الأيض وحرق الدهون.

    ويزيد العسل والليمون سرعة حرق الدهون وفقدان الوزن، وتكون الاستفادة الأكبر عند شرب الخليط على معدة فارغة في الصباح الباكر عند الاستيقاظ.

    كما يعد هذا المزيج بديلًا جيدا جدا للمشروبات المحلاة المصنعة التي تحتوي كميات كبيرة من سكر المائدة الضار استهلاكه بكثرة.

    4. حل مشكلة حب الشباب

    يقلل العسل والليمون من مشكلة حب الشباب، فالليمون يساعد في إزالة الزيوت الزائدة من البشرة وتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة منها.

    كما يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتريا ويحتوي الفيتامينات والمواد التي تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة.

    5. تحفيز الجهاز المناعي

    يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا كتأثير المضادات الحيوية، وقالت دراسة تم عرضها في مؤتمر "Society For General Microbiology"، إن عسل المانوكا قد يساعد في التخلص من مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

    وأوضحت دراسة أخرى حول عسل المانوكا نشرت في مجلة "European Journal of clinical microbiology and infectious disease" بأنه قد يساعد في التخلص من بكتيريا الكلوستريديوم التي تسبب الإسهال ومشاكل في الجهاز الهضمي.

    ومن ناحية أخرى فإن العسل والليمون مصدران غنيان جدًا بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة في التقليل من خطر الجلطات القلبية والدماغية، وبعض أنواع السرطان.

    6. تقليل الكولسترول

    يقلل العسل مع الماء من الكوليسترول الضار(LDL) ويرفع من مستوى الكولسترول النافع (HDL).

    كما قد يساهم في التقليل من الدهون الثلاثية التي تزيد خطر الأمراض القلبية.

    7. غذاء للشعر
    يساعد العسل على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على نعومة الشعر، ويساهم الليمون في التخلص من قشرة الرأس والحد من تساقط الشعر.

    بعض الأضرار

    كشف علماء في وقت سابق، أن العسل يمكن أن يحتوي على المبيدات الحشرية وأشار الباحثون إلى أنه في معظم الحالات، لا تزيد نسبة المبيدات في العسل عن المستوى الآمن للاستهلاك البشري. ومع ذلك وجدوا بعض الاستثناءات على وجه الخصوص، في العينات المأخوذة من ألمانيا وبولندا.

    يمنع إعطاء العسل للأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة، بسبب خطر التسمم السجقي Botulism toxin.

    في حال كنت تعاني من الحساسية تجاه حبوب اللقاح، تجنب تناول العسل لأن العسل يصنع في الأصل من حبوب اللقاح.

    انفوجرافيك
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    الكلمات الدلالية:
    الليمون, العسل
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