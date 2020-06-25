5 عادات غذائية يمكنها حمايتك من أكثر الأمراض الجلدية إزعاجا

تعد الإصابة بالأمراض الجلدية من الأمور المزعجة لأي شخص، لكن يمكن أن يوصف "البهاق" بأنه أكثر الأمراض الجلدية إزعاجا للإنسان.

ويصف الخبراء البهاق بأنه حالة مناعية ذاتية، حيث يتم مهاجمة وتدمير الخلايا التي تشكل صبغة الجلد، مما يؤدي إلى بقع بيضاء غير متناسقة من الجلد.

ولكن يتساءل العديد من الأشخاص الذين يعانون من البهاق عما إذا كانت تغييرات النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تساعد في علاج أو منع تكرار المرض أو تفاقم الحالة.

وهذا ما فسره تقرير في موقع "تايمز نيوز ناو" بأنه يمكن تحقيقه بسهولة عن طريق السير على مجموعة من العادات الغذائية الصحية والسليمة.

يمكن للمرء أن يسير على عدد من الأنظمة الغذائية، التي تشمل تناول نظام غذائي مليء بالمغذيات الصحية وشرب الكثير من الماء. كما هو الحال مع أي اضطراب في المناعة الذاتية، يمكن للمرء أن يستفيد من الأطعمة المعززة للمناعة التي تحتوي على بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية.

وجاءت تلك العادات الغذائية على النحو التالي:

1- الماء:

يمكن لشرب الكثير من الماء أن يحسن نظام المناعة في الجسم، مما قد يساعد على منع البهاق.

2- الخضروات:

قد يكون من المفيد تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء والفواكه مثل الموز والتفاح والحمص والخضروات الجذرية مثل البنجر والفجل والجزر.

3- ممنوعات:

تجنب تناول الكحول والقهوة والأسماك واللحوم الحمراء أو حد من استهلاكها لمنع إنتاج البقع البيضاء في الجلد.

4- فيتامينات ضرورية:

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات B و C والأحماض الأمينية وأحماض الفوليك إلى إيقاف هذه البقع البيضاء.

5- المعادن:

سيساعدك أيضًا تضمين المعادن مثل النحاس والزنك والحديد في نظامك الغذائي في المستقبل القريب.