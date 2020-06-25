أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس 25 يونيو/حزيران، نقل فنان كوميدي مصري شهير إلى المستشفى.

وأشار موقع "في الفن" إلى أن الفنان الكوميدي المصري، عبد الله مشرف، نقل إلى المستشفى، بعد الاشتباه بإصابته بجلطة في الدماغ.

وقالت إن عائلة الفنان أو الجهات الطبية رفضت الكشف عن طبيعة حالته الصحية.

أدعوا للفنان عبد الله مشرف يا جماعه.. في العناية المركزة وحالته حرجة بعد اصابته بجلطة في المخ :( pic.twitter.com/65kDTKDIOe — Mohamed Hamdy🇪🇬 (@mrmohamadhamdy) June 25, 2020

​ولكن مصادر أكدت أنه تم نقل عبد الله مشرف في حالة حرجة وأدخل غرفة العناية المركزة.

وكان آخر أعمال الفنان عبد الله مشرف مسلسلين كوميديين "اتنين في الصندوق" و"عمر ودياب" في رمضان الماضي.