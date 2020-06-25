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    أول تعليق من الفنان المصري الكوميدي عبد الله مشرف بعد دخوله المستشفى

    © Sputnik . Fayed El-Geziry
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    علق الفنان الكوميدي المصري، عبد الله مشرف، اليوم الخميس، على دخوله المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بجلطة في الدماغ.

    طمأن مشرف جمهوره بأنه بخير وحالتة الصحية مستقرة، وأن نقابة الممثلين المصريين قررت نقله إلى المستشفى أمس الأربعاء للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لـ"شوية برد في ظهره بسبب مكيف الهواء"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

    دار السينما
    © Fotolia / Peych_p
    نقل فنان كوميدي مصري شهير إلى المستشفى
    وكان موقع "في الفن" المصري قد أشار إلى أن الفنان عبد الله مشرف نقل إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بجلطة في الدماغ.

    وقال إن عائلة الفنان أو الجهات الطبية رفضت الكشف عن طبيعة حالته الصحية.

    وكان آخر أعمال الفنان عبد الله مشرف مسلسلين كوميديين "اتنين في الصندوق" و"عمر ودياب" في رمضان الماضي.

    ولمع عبد الله مشرف خلال مشواره الفني الذي بدأه منذ ثمانينيات القرن الماضي، في العديد من الأدوار المتميزة على شاشة السينما أو التلفزيون، ومنها في فيلم "الكيف" مع الفنان محمود عبد العزيز من إنتاج 1985، وفيلم "البيضة والحجر" مع الفنان أحمد زكي، كما شارك الفنان محمد صبحي بطولة العديد من مسرحياته منها "تخاريف" و"كارمن" و"لعبة الست"، ومسلسل "يوميات ونيس".

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    نقل فنان كوميدي مصري شهير إلى المستشفى
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    أخبار منوعات, منوعات, المستشفى
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