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    الفنان السوري بسام كوسا في أحد مشاهد المسلسل السوري سوق الحرير

    اعتذار بعد غضب... فنان سوري يتراجع عن تصريحات أثارت ضجة

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    تقدّم الممثل السوري، معتصم النهار، أمس الأربعاء، بالاعتذار إلى متابعيه بشأن تصريحات أدلى بها لإحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية وتسببت في إحداث ضجة.

    وكان النهار تحدث  لبرنامج "الأحد منحكي" عن أفضلية الممثلين السوريين على اللبنانيين في الأعمال الدرامية المشتركة، وذلك في تفسيره لما يجعل أبطال الأعمال المشتركة غالبيتهم من الممثلين السوريين.

    وردا على سؤال مقدمة البرنامج، جيسيكا عازار "هل توافق على أن الرجال السوريين مسيطرين على الأعمال المشتركة؟" أجابها: "معطيات السوق تقول ذلك، وأنا كمشاهد أستمتع بمشاهدة أداء الشباب السوريين".

    كما اعتبر معتصم النهار أن الفنان السوري تفوّق على الممثل اللبناني لأنه أكاديمي وخريج معهد فنون.

    وتسببت تصريحات معتصم النهار التلفزيونية في غضب العديد من الفنانين اللبنانيين، ومنهم وسام حنا، الذي قال في تغريدة له: "خلصنا بقا من هالجدل البيزنطي بين الممثل السوري والممثل اللبناني، وكل واحد بياخد رزقتو بالحياة. عيب بقا. استحوا جرصتونا كل واحد منكن صار اخد فرصتو بكذا مسلسل لبناني أو عربي. وكذا مرّة. ومن سنين. بتحبوا ذكركن. اذا انت ما عندك لا كاريزما ولا منظر ولا موهبة شو منعمل".

    واعتذر معتصم النهار، أمس الأربعاء، في تغريدة له على "تويتر" من الجميع في حال لم يصل المعنى المطلوب بلقائه الأخير ببرنامج "الأحد منحكي"، كما نفى وجود أي "سوء تفاهم" بينه وبين الممثل اللبناني باسم مغنية، قائلا: "اجتمعنا على الإخلاص للعمل، والوفاء لرسالة الفن، وعلاقة الأخوة بين الجميع".

    من جانبه، تقبّل باسم مغنية اعتذار زميله السوري معتصم النهار، معتبرا توضيحه: دليل على الكِبَر الذي يتمتع به والذي تتزين به أخلاقه، كما الزملاء الأصدقاء من الممثلين السوريين...".

    وتابع مغنية للنهار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أعلم جيدا أنّ التعبير قد خانك، لكن ما يجمعنا أكبر بكثير من نزعة أي طارئ على المهنة للاصطياد في الماء العكر، وتحوير أي عتاب، أو توضيح بين الأحبة".

    وكان باسم مغنية رد على إجابة معتصم النهار في برنامج "الأحد متحكي" بـ3 تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها على أن العديد من الممثلين المتواجدين على الساحة الفنية اللبنانية "خريجون، أكاديميون، موهوبون"، وعدد أسماء العديد من زملائه، ممن "ذاقوا الأمرّين" بحسب تعبيره ليحققوا ما وصلوا إليه.

    وأكد في تغريدة أخرى على أن " سوريا ولبنان بلد واحد"، معبرا عن فخره بالنجوم السوريين واللبنانيين.

    ​ويشارك معتصم النهار الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بطولة أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح"، الذي تأجل عرضه إلى موسم دراما رمضان 2021 بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

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