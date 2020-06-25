ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات وضعها الصحي

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" الشهر الماضي، مؤكدة أن حالتها لا تزال حرجة.

ونفت أميرة، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي، ووصول نسبة الأوكسجين في الدم إلى 55%، مؤكدة أنها أنباء غير صحيحة.

وقالت أميرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنها تواصلت مع الأطباء الذين يتابعون حالة والدتها، وأكدوا لها أن الفنانة لم تفقد وعيها، رغم صعوبة حالتها الصحية".

وأوضحت أن "الأطباء هم من يخدرونها بعد التأكد من أنها لا تزال في وعيها". وتابعت: "وصول نسبة الأوكسجين في الدم إلى 55% ليس له أساس من الصحة ولم تقترب حتى منه"، مضيفة: "هي فعلا حالة حرجة ولكن بوعيها".



يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد، بالمستشفى لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر.