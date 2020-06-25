"أحلى أم"... متابعو ابنة هيفاء وهبي يشيدون بجمالها في عيد ميلادها الـ27

شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورا جديدة لها من احتفالها بعيد ميلادها الـ27، والتي نالت إعجاب متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وتظهر زينب فياض في إحدى صور الاحتفالية وهي ترتدي فستانا وردي اللون، وكتبت معها: "وكبرت سنة".

كما نشرت صورة لكعكة حفل عيد ميلادها التي وصفتها بـ"الراقية".

وأشاد العديد من متابعي ابنة هيفاء وهبي بجمالها في الصور، والتي تنوعت بين تعليقات مثل "محلاكي" و"الله عالجمال" و"كم هائل من الجمال" و"أحلى أم"، و"كل سنة وإنتي جميلة" و"العمر كله يا أجمل الجميلات" و"كل عام وأنت أحلى وأحلى".

وشكرت زينب فياض كل متابعيها على "إنستغرام" على تهانينهم لها بمناسبة عيد ميلادها وإشادتهم بجمالها، وذلك بصورة لها من الاحتفالية مع ابنتيها حفيدات هيفاء وهبي.

وكتبت فياض مع الصورة: " شكرا من قلبي على معايداتكم وكلامكم الحلو بحبكن كتير كتير، وطبعا فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل ألوان السعادة".

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

وتعمل زينب فياض في مجال عروض الأزياء، ولديها ابنتان.