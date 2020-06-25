ستركز على أول أميرة سوداء... ملاهي "ديزني" تجري تغييرا على إحدى أشهر ألعابها

أعلنت شركة "والت ديزني"، اليوم الخميس، عن إجرائها تغيير لواحد من أشهر ألعاب الملاهي الخاصة بها وهي "سبلاش ماونتن".

وأشارت في بيان لها إلى أن تحديث اللعبة سيكون عن "تيانا" أول أميرة ببشرة داكنة بين أميرات شركة الترفيه ونجمة فيلم الرسوم المتحركة "الأميرة والضفدع" (The Princess and The Frog) الذي صدر في عام 2009، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضافت: "تيانا امرأة عصرية وشجاعة وقوية تسعى وراء أحلامها ولا يحيد نظرها أبدا عما هو مهم حقا. إنها قصة رائعة تتضمن شخصية رئيسية قوية".

Exclusive: Walt Disney Imagineering’s Bob Weis discusses reimagining Splash Mountain for Tiana and her friends: https://t.co/pX8bnWOWAs pic.twitter.com/GYkJK2FnFR — Disney D23 (@DisneyD23) June 25, 2020

وجاء قرار "ديزني" بإحداث ذلك التغيير بعد تعرض الفكرة الحالية للعبة والمستندة إلى فيلم "أغنية الجنوب" (سونج أوف ذا ساوث) لعام 1946، وأن هناك عريضة حديثة على الإنترنت تتهم الفيلم بالترويج لأفكار عنصرية نمطية.

Disney announces Splash Mountain will be redone with a 'Princess and the Frog' theme featuring Tiana, the studio's first black princess https://t.co/GUHYNkJfab pic.twitter.com/M0tAcYPMHW — New York Post (@nypost) June 25, 2020

وتقول العريضة المنشورة على موقع (تشينج دوت أورج) إن "سبلاش ماونتن" لعبة كلاسيكية محبوبة في متنزهات ديزني لاند في كاليفورنيا، ووالت ديزني وورلد في فلوريدا وطوكيو ديزني لاند لكن "تاريخها وقصتها مشبعة بمجازات عنصرية جدلية ونمطية للغاية من فيلم سونج أوف ذا ساوث لعام 1946".

وتعيد شركات في هوليوود من بينها "ديزني" النظر في أعمال من الماضي في ضوء تجدد مطالبات بالعدالة العرقية في أعقاب وفاة الأمريكي الأسود، جورج فلويد، خلال اعتقاله بمدينة منيابوليس.

وقالت شركة "والت ديزني"، الاثنين الماضي، إن الشركة ستعيد افتتاح متنزه ديزني لاند باريس الترفيهي على مراحل اعتبارا من 15 يوليو/ تموز المقبل، بعد أيام من اعتزام فتح متنزهاتها في الولايات المتحدة.

​كانت متنزهاتها الترفيهية قد أغلقت في أنحاء العالم، في يناير/ كانون الثاني، بعدما بدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار على مستوى العالم، مما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.