إصابة موسيقار مصري شهير بفيروس كورونا

ونشرت منى إش إش عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو قديم لوالدها الموسيقار حسن إش إش وهو يتلو القرآن.

وعلقت قائلة: "كورونا راحت لبابا لحد بيته زى ما جاتلي لحد بيتى اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا".

وتابعت: "يا رب شفي أبويا وعافيه واشفيني وإشفي كل مريض يتألم... آمين يا رب العالمين".

كما طالبت متابيعها بالدعاء لأسرتها، مشيرة إلى أن "مقطع الفيديو تم تصويره فى رمضان 2020".

يذكر أن منى إش إش ابنة الموسيقار حسن إش إش تكون طليقة الفنان ماجد المصري، وهي مصابة بفيروس كورونا المستجد، وما زالت حتى الآن تعاني من الأعراض.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنها 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.