رجل يكشف سر خسارة 133 كلغ من وزنه خلال مدة قياسية

خسر أحد سكان مقاطعة داون الأيرلندية 133 كيلوغرامًا من وزنه خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر فيل كايس في عام 2017 عندما كان يزن 235.8 كيلوغرامًا، تولى مسؤولية صحته بنفسه، بعدما حذره الأطباء من خطر الموت، فضلا عن وفاة والدته بعد معاناة مع مرض السرطان.

وبحسب الصحيفة، كان كايس البالغ 46 عاماً يعاني من زيادة الوزن منذ الطفولة، بسبب اتباعه نظاماً صحياً سيئاً يعتمد على أكل الوجبات السريعة بصورة يومية، ولا يقل استهلاكه اليومي من الحليب عن لترين، دون أن ينتبه إلى الزيادة المتواصلة في وزنه.

وأوضح كايس: " لقد تجنبت الأحداث التي كان فيها الكثير من الناس، مثل الحفلات وحفلات الزفاف. كنت أعلم أنني لا أستطيع الجلوس في مقعد الطائرة، لذلك لم أسافر، على الرغم من أنني أردت ذلك حقًا. في ذلك الوقت كنت أعمل فقط، وأختبئ في المنزل وأتناول الطعام، كنت أعاني من الوحدة".

وبمساعدة من الأصدقاء، أبعد فيل كايس كل الوجبات السريعة عن نظامه الغذائي، واستبدلها بالأغذية النباتية وطعام المنزل، كما استبدل الحليب بالماء والعصائر الخالية من السكر، وتخلص من 133 كيلوغرامًا خلال 3 أعوام، نجح خلالها أيضاً في كسب ثقة التعامل مع النساء، والتقى بصديقته نيكول التي ينوى الزواج منها قريب.

وأشار الأيرلندي: "بعد خسرة الوزن، بدأت في ركوب الدراجات الهوائية مرة أخرى. وبدأت بممارسة اليوغا، الآن حياتي مختلفة تمامًا إنها مليئة بالفرص والأصدقاء والمغامرات".