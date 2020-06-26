شريف منير يرد على أنباء إصابته وابنته بفيروس كورونا

ردّ الفنان المصري شريف منير على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول إصابته هو وابنته الصغرى بفيروس كورونا المستجد.

وأعاد منير نشر الخبر الكاذب المتداول عبر حسابه بموقع "إنستغرام" وعلق عليه: "الخبر غير صحيح".

وتابع: "ربنا يبعد عنا المرض، وعن كل الناس".

يأتي ذلك بعد أيام من تعرض بنات الفنان شريف منير لحملة تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة لهم على حسابه الرسمي عبر إنستغرام.

وأوضح منير، حينها أنه تعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا، حملت ألفاظ بذيئة، وفيما كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور، لكنه هذه المرة قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تجاوز في حقه وحق بناته.

وأكد منير أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه واقعة التنمر والسب والقذف، مشددا على أنه لن يسامح أحدا كما كان في السابق".