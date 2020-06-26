قرية إيطالية تقدم منازل مجانية للسياحة في موسم الصيف

قررت بلدة سان جيوفاني الإيطالية وضع خطة جذب للسياح، حيث يمكن للزوار البقاء لمدة سبع ليال مجاناً في بعض المنازل الفارغة في المنطقة.

ومع تغطية تكاليف الإقامة، يترك ذلك المزيد من المال للسياح للاستمتاع بالمطاعم والحانات في القرية الجذابة، بحسب ما ذكر موقع "telegraph" البريطاني.

​وتقع سان جيوفاني في إقليم موليز على بعد ساعتين فقط من روما، وتبعد 40 ميلاً فقط عن الساحل، وسجل إقليم موليز 444 حالة إصابة بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة حتى الآن. ولم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة خلال أسبوع.

وتم ابتكار المخطط من قبل الناشط المحلي إنزو لونغو، وقال: "بسبب عقود من الهجرة من موليز، هناك منازل في مركز القرية فارغة منذ سنوات".

وتابع: "هذه قرية جميلة، لكن ليس لديها أي مبانٍ سكنية للسياح، لذلك فكرنا: كيف يمكننا المساعدة في إحياء قريتنا التاريخية، مع تشجيع الزوار خلال هذه الأوقات الصعبة، عندما تكون السياحة في أدنى مستوياتها على الإطلاق؟".

ويقدم المخطط 40 إقامة مجانية هذا الصيف في قرية سان جيوفاني في جالدو، بين 4 يوليو/ تموز و3 أكتوبر/ تشرين الأول.