المياه تجرف أعدادا كبيرة من الدلافين النافقة إلى سواحل فرنسا... صور

قال علماء في الأحياء البحرية إن المياه تجرف دلافين نافقة إلى سواحل فرنسا المطلة على المحيط الأطلسي بمعدلات مرتفعة جدا لدرجة أن أعداد الدلافين في المنطقة أصبحت مهددة.

وبحسب "رويترز"، علقت الأغلبية العظمى في شباك سفن الصيد.

© REUTERS / STEPHANE MAHE نفوق دلافين على سواحل فرنسا

ووفقا للعلماء، عادة ما تظهر عمليات التشريح للجيف إصابتها بكسور، وذيولا وزعانف مكسورة وشقوقا غائرة في جلودها بسبب الشباك.

وأضافوا أن بعض أجزاء من الدلافين قد تناثرت لدى إطلاق الصيادين للجيف في البحر مجددا.

© REUTERS / STEPHANE MAHE نفوق دلافين على سواحل فرنسا

وتقول مورغان بيري، وهي عالمة أحياء بحرية في بريتاني، غربي فرنسا: "نصل لمعدلات نفوق تهدد بقاء الدلافين في خليج جاسكونيا".

وأوضحت أنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدنا أكثر من ألف جيفة (لدلافين وخنازير بحرية) على مدى 4 أشهر في كل شتاء".

© REUTERS / STEPHANE MAHE نفوق دلافين على سواحل فرنسا

وأشارت إلى أن "الدلافين العادية هي الأكثر تضررا في المنطقة".

ويعتقد العلماء أن العدد الذي ينجرف للشواطئ لا يشكل إلا رقما صغيرا من الإجمالي الذي ينفق في شباك الصيد قبالة الساحل الفرنسي ويقدرون أن الأعداد الحقيقية تتراوح بين 5 إلى 10 أمثال هذا الرقم.