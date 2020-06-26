للمرة الأولى... اختيار روبوت لبطولة فيلم جديد... صور

ابتكر طاقم فيلم خيال علمي مغامر طريقة بارعة لتصوير فيلمهم، أثناء التحايل على مخاوف تفشي فيروس "كورونا"، من خلال اختيار روبوت يدعى "إيريكا" لتمثيل الدور الرئيسي.

وتعتبر هذه الخطوة المرة الأولى التي يصور فيها فيلم من بطولة روبوت، يعمل عبر تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وفقاً لما ذكره موقع "luxurylaunches".

A sign of the things to come? An AI robot trained in method acting will be the lead star in a $70 million sci-fi movie : @Luxurylaunches https://t.co/SLuqnvPzGt — GlobalNewsJapan 🇯🇵 (@GlobalNewsJapan) June 26, 2020

​وقال سام خوزي، المشرف على المؤثرات البصرية، وراء فيلم "بي" الذي تبلغ تكلفتها نحو 70 مليون دولار، والذي ستشارك فيه "إيريكا" أنه قد تم إنشاؤها خصيصًا لتلعب الدور.

وأضاف خوزي أن الروبوت يتبع عالماً وجد خللاً في بحثه لتكرار الحمض النووي، ويساعد الروبوت الذي صممه (إيريكا) على الهروب.

وقصة "بي" تحمل تشابها غريباً مع القصة الخلفية لإيريكا نفسها، وتم تطوير الروبوت كجزء من دراسة الروبوتات التي قام بها العالمان اليابانيان هيروشي إيشيجورو وكوهي أوغاوا، اللذان علماها استخدام الذكاء الصناعي لتطبيق مبادئ التمثيل.