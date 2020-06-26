مدونة تكشف طريقة اختيار المقاس المناسب لسروال الجينز دون تجربته

نشرت المدونة بيلي نيولاند مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" كشفت فيه عن طريقة اختيار المقاس المناسب لسروال الجينز دون الحاجة لتجربته.

ووفقًا للمدونة، يمكن تحديد المقاس المناسب لبنطلونات أي علامة تجارية بمساعدة الساعد عن طريق وضع معصم اليد مع كف اليد مغلق الأصابع، وإذا كان خصر البنطلون بنفس طول المعصم والكف يكون هذا هو المقاس المناسب.

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كما نشرت نيولاند مقطع فيديو آخر أظهرت فيه كيفية تحديد الطول المناسب للجينز، تقوم خلاله بإمساك الطرف السفلي لسروال الجينز في كل يد وبسط الذراعين إلى أقصى حدود. إن كان وسط السروال متوازياً مع الذقن، فإن طول سروال الجينز مناسب.