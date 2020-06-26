"ناسا" تقدم فرصة بجائزة قدرها 20 ألف دولار

دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" المبتكرين في أنحاء العالم إلى تطوير مرحاض لا يعمل فقط في الجاذبية الصغرى، بل أيضا في الجاذبية القمرية، في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر، كجزء من خططها للعودة إلى القمر، بحلول عام 2024.

يذكر أن جاذبية القمر تبلغ سدس جاذبية الأرض تقريبا.

وكتبت وكالة "ناسا"، أمس الخميس "يأمل هذا التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها".

وأضافت "سيحصل التصميم الفائز على عشرين ألف دولار، فيما سيكافأ التصميم الثاني بعشرة آلاف دولار، والتصميم الثالث بخمسة آلاف دولار".

واشترطت "ناسا" ألا يشغل أكثر من 0,12 متر مكعب، وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريبا مروحة تهوية المرحاض على الأرض، ويستوعب جميع الفضلات في وقت واحد.