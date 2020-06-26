10 حيل تضمن لك النوم المريح خلال موجات الحر الشديدة

مع الدخول في فصل الصيف والتهيؤ لموجات حر شديدة، يصبح أكبر التحديات بالنسبة للعديد منا هي كيفية الحصول على نوم جيد ومريح خلال الليل مع تلك الحرارة المرتفعة.

وبحسب خبيرة النوم، الدكتور نيرينا راملاخان، فإن أمثل درجة حرارة للغرفة خلال النوم تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، ويجب أن يكون دماغك أكثر برودة قليلا من بقية جسمك.

ووفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، إليك 10 حيل تضمن بها النوم بكل راحة خلال الطقس الحار:

1) ضع لوازم فراشك (أغطية السرير والوسادات) داخل كيس بلاستيكي ثم ضعه في الفريزر لبضع دقائق، وإذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في ثلاجتك فإن وضع كيس الوسادة أو البيجاما كفيل بالغرض.

2) املأ زجاجة ماء ساخن بالماء المثلج وضعها على "نقاط التبريد" في جسمك،: الركبتين والكاحلين والمعصمين والرقبة والمرفقين، كما يمكنك ملء زجاجة ماء ساخن بالماء البارد وتجميدها وأخذها معك إلى السرير.

i know iced water is bad for you but doesn't it taste better than any water pic.twitter.com/sP68hlDHjx — Riah Sofie (@riah80703011) June 20, 2020

3) رطب جسمك قبل النوم بكريم الألوفيرا ويجب حفظه في الثلاجة.

4) املأ زجاجة عطر فارغة بالماء المبرد واحتفظ بها بجانب سريرك لكي ترشها على وجهك وظهر رقبتك وظهر ركبتيك لتبرد.

5) استخدم البيجاما القطنية وأغطية القطن الرقيقة والنقية لسريرك، وذلك لأن القطن عالي الجودة هو مادة الفراش المثالية للنوم.

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6) تأكد من عدم تناول الكثير من البروتين لأن هذا يمكن أن يسخن جسمك بالفعل عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، وفقا لخبير النوم ديف جيبسون.

7) تناول الطعام الحار، ولكن قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، لأنه قد يجعلك تتعرق ما يعزز من برودة جسمك.

At least a new story: You can eat spicy food, darling. pic.twitter.com/mmXLfeSChs — I'm kwang (@Howimportantam1) June 26, 2020

8) أوقف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في غرفة النوم لأن هذه تنبعث منها الحرارة، كذلك أغلق المقابس.

9) شرب الماء بانتظام خلال النهار، ولكن ليس كثيرا في الليل، حوالي نصف لتر قبل النوم سيكون كافيا لإبقائك رطبا ويمنعك من الاستيقاظ والذهاب إلى الحمام.

10) وهي التي قد تزعج شريك حياتك، وهي النوم في سرير منفصل عنه، وذلك لأن جسدان يساويا ضعف حرارة الجسم.