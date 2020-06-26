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    آبل تعلن رسميا عن آيفون 11 وآيفون 11 برو، كاليفورنيا 10 سبتمبر 2019

    رسميا هواتف "آيفون" المتوافقة على العمل مع نظام تشغيل "آي أو إس 14"

    © AFP 2020 / Justin Sullivan/Getty Images
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    اكتشف أصحاب هواتف "آيفون" الذكية في العام الماضي، أن أجهزتهم التي يعود إصدارها قبل 4 سنوات تتوافق مع نظام تحديث "آي أو إس 13"، لكن أية هواتف "آيفون" ستتوافق مع نظام التشغيل الجديد "آي او إس 14" الذي أعلن عنه مؤخرا.

    كشف موقع "سي دوت نت"، أمس الخميس، عن القائمة الرسمية لهواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" اللوحية التي ستتوافق على العمل مع نظام تشغيل "آي أو إس 14" و"آيباد أو إس 14":

    هواتف "آيفون"

    "آيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس"

    "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس"

    "آيفون إكس آر"

    "آيفون إكس"

    "آيفون 8"

    "آيفون 8 بلس"

    "آيفون 7"

    "آيفون 7 بلس"

    "آيفون 6 إس"

    "آيفون 6 إس بلس"

    "آيفون إس إي" موديل 2016 و2020.

    أجهزة "آيباد"

    آيباد برو (10.5 بوصة)

    آيباد برو (9.7 بوصة)

    آيباد (الجيل الخامس والسادس)

    آيباد ميني (الجيل الخامس)

    آيباد ميني 4

    آياد إير "(الجيل الثالث)

    آيباد إير 2

    كما أن نظام تشغيل "آي أو إس 14" يتوافق في العمل مع مشغل الموسيقى آيبود تاتش (الجيل السابع).

    وعلى الرغم من أن تحديث "آي أو إس 14" لن يكون متوافرا حتى فصل الخريف، فإنه لا يزال بإمكان المطورين تحميل الإصدار التجريبي له في شهر يوليو/ تموز المقبل، لكن ينصح موقع "سي دوت نت" بتجربة النسخة على هاتف "آيفون" قديم لا يستخدم كهاتف رئيسي.

    وأعلنت شركة "أبل" عن تحديث لنظام تشغيل هاتف "أيفون"، الاثنين الماضي، والذي سيسمح للسائقين باستخدام جوالاتهم كمفاتيح لفتح وتشغيل السيارات الرقمية.

    الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يعرض هواتف آيفون 11 في المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 10 سبتمبر/ أيلول 2019
    © REUTERS / Stephen Lam
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    وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، لبدء استخدام "أيفون" بهذا الشكل، يجب إقرانه (يمكن استخدام ساعة أبل الذكية كبديل للهاتف) بسيارة تدعم الميزة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "كار كي".

    واعتمادًا على كيفية إعداد المستخدم لملف التعريف الخاص به، قد يضطر إلى إجراء مسح ضوئي للوجه أو مسح بصمة الإصبع لفتح سيارته في كل مرة يقترب فيها.

    يمكن أيضًا استخدام "الوضع السريع" لتخطي المسح البيومتري، وبمجرد دخول السيارة، وفي حال لا يزال هاتف "أيفون" الخاص بالسائق في جيبه أو حقيبته، يمكن تشغيل المحرك مباشرة.

    كما سيتمكن مستخدمو "كار كي" من مشاركة المفاتيح الرقمية مع أحد أفراد العائلة أو الأشخاص الموثوق بهم، عبر خدمة "آي مسج" للتراسل، ويمكن لمالك السيارة تحديد الوقت الذي يستطيع فيه مستلم المفتاح المشترك تشغيل السيارة.

    انظر أيضا:

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