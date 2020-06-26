كورونا يؤجل طرح أحدث أفلام المخرج كريستوفر نولان "تينيت" مرة أخرى

قررت شركة "وارنر براذرز"، أمس الخميس، تأجيل عرض أحدث أفلام المخرج، كريستوفر نولان، "تينيت"، للمرة الثانية، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت الشركة في بيان لها أن الفيلم تأجل عرضه إلى 12 أغسطس/ آب، وسط استمرار غلق معظم دور العرض الأمريكية للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

وكان من المقرر أن يعرض الفيلم في 17 يوليو/ تموز المقبل.

ورأى نقاد أن تأجيل الفيلم المنتظر انتكاسة أخرى لآمال صناعة الأفلام في انتعاشة خلال أواخر موسم الصيف.

وفيلم الإثارة "تينيت" واحد من الأفلام ذات الميزانية الضخمة التي كانت تعول دور العرض عليها لاجتذاب المشاهدين للعودة إلى دور السينما التي أغلقت أبوابها في معظم أنحاء العالم هذا العام.

وتدور أحداث فيلم كريستوفر نولان حول عميل سري مكلف بمنع حدوث حرب عالمية جديدة، وهو من بطولة روبرت باتنسون وإليزابيث ديبيكي وآرون تايلور جونسون وكينيث برانا.

واشتهر نولان من إخراجه أفلاما حققت نجاحا عالميا، مثل "إنسبشن" و"إنترستلر" و"دانكرك"، إلى جانب ثلاثية أفلام "ذا دارك نايت" التي تتناول بطل مجلات "دي سي" الهزلية "باتمان".