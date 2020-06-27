فنانة مصرية تكشف عن "أمر خطير" أخبرها به الرئيس بشار الأسد.. فيديو

قامت الفنانة المصرية إلهام شاهين بالكشف عن تفاصيل زيارة قامت بها إلى سوريا، برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في عيد الفنانين وحصلوا وقتها على عضوية نقابة الفنانين السوريين.

وقالت شاهين خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد: "السوريين اعتبرونا من أهل البلد".

وأضافت أن "الاستقبال كان رائعا والتقت خلال الرحلة العديد من المسئولين في سوريا وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد لمدة ساعة، وقص لها ما يحدث في سوريا لا سيما على الحدود مع تركيا وما تشهده من اختطاف الشباب السوري دون الخامسة والعشرين عاما من الشباب والفتيات لاستخدامهم كقطع غيار".

وأكدت الفنانة إلها شاهين أن "الرئيس بشار الأسد تحدث عن مواقف مصر مع سوريا ووحدة الشعبين الملتصقين منذ الوحدة بين البلدين في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".