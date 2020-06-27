قرار من "عائلة سيمبسون" بشأن الممثلين البيض وأصوات شخصياته الملونة

يتوقف مسلسل الرسوم المتحركة الفكاهي (ذا سيمبسونز) "عائلة سيمبسون" عن الاستعانة بممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة في المسلسل التلفزيوني الشهير.

وحسب "رويترز" قالت شركة فوكس للإنتاج في بيان مقتضب أمس الجمعة "من الآن فصاعدا، لن تعتمد عائلة سيمبسون على ممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة".

ولم يخض البيان في التفاصيل، لكن الخطوة تأتي بعد ضغط شعبي على مدى عام فيما يتعلق بقيام الممثل الأبيض هانك أزاريا بأداء صوت شخصية أبو، الهندي صاحب متجر السلع الغذائية في المسلسل.

وقال أزاريا في وقت سابق من العام إنه لن يؤدي بعد الآن صوت هذه الشخصية التي انتقدها البعض باعتبار أنها تقدم صورة سلبية للأمريكيين الهنود.

وأدى أزاريا أيضا صوت رجل الشرطة الأسود (لو) وكذلك صوت الأمريكي المكسيكي الأصل (بامبلبي مان).

كما أدى الممثل الأبيض هاري شيرر صوت شخصية الطبيب الأسود (دكتور هيبرت).

The Simpsons to stop white actors voicing non-white characters https://t.co/wuJPh30h9u — SkyNews (@SkyNews) June 27, 2020

لكن بيان شركة فوكس لم يبين إن كان المسلسل سيحتفظ بشخصية أبو أو بالشخصيات الأخرى.

ويأتي البيان في وقت يشهد وقفة واسعة النطاق للثقافة الأمريكية المتعلقة بالعنصرية في أعقاب احتجاجات حاشدة اندلعت هذا الشهر بسبب مقتل أمريكيين سود على يد الشرطة.