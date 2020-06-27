فنان مصري: وضعت قيود على عقود العمل لأنى "مبستريحش لما يكون في مشاهد ساخنة"

رفض الفنان المصري، يوسف الشريف، اتهامه بأنه يشترط عدم ملامسة السيدات في كل أعماله الفنية، فيما أكد أنه يضع شروطا في عقوده بعدم تقديم مشاهد ساخنة.

وقال خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي"، أمس الجمعة، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية: "لدي بعض القيود أضعها لنفسي، وهذه حقيقة ملتزم بها منذ 10 سنوات وقد أشترطها في عقودي، وبدأت أفكر بهذه الطريقة بعد فيلم "هي فوضى؟!" إنتاج 2007 وتلك المسألة أراها شخصية طالما أنها لا تضر بأحد وطالما أنها لا تطرح للنقاش".

وتابع : "لا أستريح عندما تكون هناك مشاهد ساخنة ومشاهد تضم قبلات وأحضان، ولهذا بدأت أضع قيود على أعمالي الفنية".

وجاء رد يوسف الشريف ردا على أقاويل متداولة بأنه يرفض ملامسة زميلاته في الأعمال الفنية، بعد مشهد أثار جدلا في أحدث مسلسلاته "الاختيار"، والذي تقوم فيه الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور "صباح" بنقل شخصيته "زين" إلى السيارة، دون إظهار أنها حملته لها بعد تعرضه لإصابة.

وفي ذات السياق، كشف يوسف الشريف للبرنامج التلفزيوني "مساء دي إم سي" أن قرار اعتزاله تقديم مشاهد جريئة في الأعمال الفنية جاء من بعد تصويره لفيلم "هي فوضى؟!" آخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين، وهو من بطولة الراحل خالد صالح ومنة شلبي.

وقال إنه بعد العرض الخاص للفيلم، نبّهه والداه للمشاهد الذي تحتويه، ليقرر عدم تقديم تلك المشاهد في المستقبل إرضاء لضميره وربه، الأمر الذي كلّفه الاعتذار عن بطولة فيلم لمخرج كبير.

وأضاف أنه بسبب قراره عانى من قلة العروض الفنية عليه في تلك الفترة، وكاد يعتزل التمثيل ويتجه لمهنة أخرى.