"وصلت لتصريح على لساني"... ريهام سعيد تنفي ما قالته عن سما المصري

نفت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، ما نسب إليها من تصريحات صحفية تتضمن أول تعليق منها على الحكم بحبس الفنانة سما المصري بتهمة نشر الفسوق والفجور.

وشاركت صورة من التصريح المنسوب إليها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلّقت: "تكذيب: أنا لم أعلّق ولم أدلي بأي تصريح لأي صحافة عن هذا الموضوع، مش مصدقة بجد، وصلت لتصريح على لساني".

وعلّق إحدى المتابعات لريهام سعيد كاتبة: "الشماتة مش كويسة"، لترد عليها: "هو أنت بتقرأ برجليك بقول معلقتش".

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية على لسان ريهام سعيد صاحبة البلاغ في واقعة اتهام سما المصري بالتحريض على الفسق، إنها "سعيدة بحكم حبسها".

وأضافت أن "ذلك يشير إلى اتجاه الدولة للقضاء على الفساد والتخلص من كل مظاهر التعدي على قيم المجتمع".

وأمر النائب العام المصري اليوم، بحبس المتهمة، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها للتواصل الاجتماعي.

كما أتت سما المصري بحسب النائب العام علانية بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واعتدت الفنانة المصرية على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، ووفقا للنيابة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام.

وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيسبوك" عددا كبيرا من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها.