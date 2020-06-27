الموت يفجع فنان مصري كوميدي بسبب كورونا

أفجع الموت فنانا مصريا كوميديا، اليوم السبت، بعد وفاة شقيقه بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار المنولوجست محمود عزب إلى أن شقيقه حمدي شعر بإعياء شديد منذ 4 أيام فقط، ونقل إلى إحدى المستشفيات قضى منهم يومين داخل غرفة العناية المركزة حتى وافته المنية اليوم، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف أنه سيتم تشييع الجثمان من مدينة السنطة بمحافظة الغربية ودفنه بمقابر الأسرة هناك.

وحقق المنولوجست محمود عزب شهرة كبيرة في الوطن العربي خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، سواء بفقراته الكوميدية الساخرة داخل حفلات الزفاف أو ببرامجه التلفزيونية التي استعرض فيها مهارته في تقليد العديد من مشاهير الفن والإعلام.

وكانت آخر مشاركة فنية لمحمود عزب من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد ومن إخراج أحمد الجندي.

وبلغت إجمالي الإصابات الوباء (كوفيد 19) في مصر، أمس الجمعة، 62755 حالة، بعد تسجيل 1625 إصابة جديدة اليوم، فيما بلغت الوفيات 2620 حالة بعد وفاة 87 حالة اليوم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة، فقد تم "تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى "أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيا".

وبدأ اليوم السبت إجراءات تخفيف الحظر والاعلاق، ويشتمل فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والأندية الرياضة ودور السينما والمسارح وغيرها، ولن تشمل الإجراءات الجديدة والمتنزهات العامة الشواطئ العامة، والتي ستبقى معلقة. وستستعيض الحكومة عن إجراءات الغلق بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وخفض الطاقة الاستيعابية في الأماكن العامة.