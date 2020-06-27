شاهد على الهواء... حفل شاكيرا ومايلي سايرس ومشاهير عالميين لتطوير لقاح ضد كورونا

انطلق منذ قليل حفل غنائي يحييه مجموعة من نجوم الموسيقى والسينما والرياضة والسياسة وعروض الأزياء، لجمع مليارات الدولارات من التبرعات الخاصة والعامة لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد والمساعدة في تقليل تأثير الوباء العالمي على المجتمعات المهمشة.

ومن أبرز المشاهير المشاركين في الحدث الضخم فريق "كولدبلاي" الغنائي والمطرب الكندي جاستن بيبر والممثلة المكسيكية سلمى حايك والمطربة الأمريكية مايلي سايرس والممثلة الأمريكية جينيفر هدسون ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام والنجم السينمائي دواين جونسون الشهير بـ"الصخرة"، والممثلان تشارليز ثيرون وهيو جاكمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويقام الحفل بالاشتراك بين منظمة "غلوبال سيتزن" والمفوضية الأوروبية.

ويهدف الحفل الخيري الذي يحمل اسم "غلوبال جول: يونايت فور أور فيوتشر" إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة.

وتقول فون دير لين إن أموال الحفل ستساعد في تطوير لقاح لفيروس "كورونا" المستجد، وتساعد على التأكد من مشاركته مع السكان الفقراء والمهمشين وهم الأشد تضررا من الجائحة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، ووفقًا لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من 9.4 مليون حالة إصابة في العالم ، ووفاة أكثر من 484 ألف شخص.