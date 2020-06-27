"ديزني" تؤجل مجددا طرح فيلمها "مولان"

أجلت شركة "والت ديزني" الأمريكية العرض الأول لأحدث أفلامها السينمائية "مولان" مرة أخرى، بعد أن كان مقررا طرحه في دور العرض السينمائية يوم 24 يوليو/ تموز المقبل.

وسيطرح الفيلم في موعده الجديد يوم 21 أغسطس/ آب المقبل، وسط استمرار إغلاق دور العرض السينمائية بسبب فيروس "كورونا" المستجد، بحسب موقع "ديدلاين" السينمائي.

وقال آلان هورن وآلان بيرجمان، الرئيسان المشاركان لاستوديوهات " والت ديزني " في بيان، أمس الجمعة: "لقد غيرت الجائحة خططنا لإطلاق "مولان"، وسنظل نتحلى بالمرونة حسبما تتطلب الظروف، لكن ذلك لم يغير من إيماننا بقوة هذا الفيلم ورسالة الأمل والمثابرة التي يحملها".

وتبلغ تكلفة فيلم "مولان" 200 مليون دولار، وهو نسخة مصورة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي سبق وأنتجته "ديزني" في عام 1998، وتلعب الممثلة الأمريكية الصينية الأصل ليو يي فاي دور "مولان" بطلة الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في الصين حول محاربة أسطورية.

وكان أصحاب دور السينما يأملون أن يشهد شهر يوليو المقبل عرض فيلم "مولان" وكذلك فيلم المخرج كريستوفر نولان "تينيت" للمساعدة في جذب الجماهير للعودة إلى دور السينما، إلا أنه تقرر تأجيل عرض كلا الفيلمين إلى أغسطس، مع عرض فيلم "تينيت" من إنتاج شركة "وارنر براذرز" في 12 أغسطس.

وتضررت دور العرض السينمائي بسبب إجراءات الإغلاق التي بدأت في منتصف مارس/ آذار جراء تفشي فيروس" كورونا" المستجد، ما أدى لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واقتراض أموال لتجنب الإفلاس.